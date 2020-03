Ana Brenda Contreras, hermosa con su bata de seda y sus parches “Gold” para los ojos 

Parece que la joven actriz mexicana es de las pocas que siguen viéndose bellas sin maquillaje y con mascarillas

Ana Brenda Contreras es una actriz mexicana que ha logrado ganarse el cariño del público televidente gracias a su particular carisma. La joven no solo mantiene una sana relación con la prensa, sino que mantiene una fama “saludable”, ya que no es propicia a generar o participar del escándalo.

A través de sus redes sociales comparte trabajos, viajes y experiencias, además de sus rutinas de bellezas. Y hasta la fecha nunca ha necesitado enseñar de más para comunicar su belleza o feminidad.

Pocas son las celebridades que, por otra parte, logran equiparar su belleza natural con su imagen producida con la ayuda del maquillaje, Ana Brenda Contreras parece ser una de esas únicas estrellas que sí son bonitas sin filtros y sin “make up”.

Hoy la mexicana compartió la fotografía que comprueba dicha afirmación. La actriz sonríe mientras sostiene una taza de café en sus manos, viste una bata de seda y lleva unos parches Gold para los ojos, los cuales ayudan a combatir las ojeras. En ningún momento luce mal, al contrario incluso con la mezcla de todo lo anterior ella sigue viéndose hermosa.