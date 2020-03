Niurka respondió a Laura Bozzo: “Yo no pienso con las tet*s”

La cubana respondió con todo a Laura Bozzo

Niurka Marcos ya está cansada de los chismes y habladurías de Laura Bozzo contra ella y la actriz Irina Baeva, por lo que ahora le responde.

Hace unos días, “La Abogada de los Pobres” comentó que ella sí usaba la cabeza para pensar, no como la cubana.

“No sólo fue feo lo que hiciste, si no que ¡eres fea! Y no, yo no pienso con las tetas, porque son de silicón, pienso con dos cosas nada más, con mis dos rostros y mis dos cerebros, este (señalando su cabeza) y el clítoris”, dijo.

La vedette argumentó que ya está cansada de hablar sobre la peruana, porque ella ignora a la gente que provoca agresiones, pues prefiere andar en paz.

“Permitimos que se destapara el bullying y a quien hay que hacerle guerra es a toda esa gente, porque estamos luchando contra el bullying.

“Yo en mis redes sociales, cuando entran esas perras contaminantes, las apago automáticamente, porque todos mis seguidores conocen la clave, ignorar, bloquear y denunciar, sin contestar, se aplastan como una cucaracha”, agregó.

La pelea entre las dos personalidades comenzó cuando Irina Baeva dio a conocer en sus redes que su conferencia “Arriba Eva”, había sido cancelada en un evento de mujeres porque los organizadores no querían lidiar con un escándalo, ya que a la rusa la han tachado de robamaridos.

Horas después, Laura Bozzo aseguró que estaba de acuerdo con la gente que echó a la histrión, pues la rusa les daría mala imagen y fue ahí cuando Marcos salió a defender a la actual novia de Gabriel Soto, provocando el encontronazo de opiniones entre la peruana y la cubana.

ASÍ LO DIJO

“Lo que diga ella (Laura Bozzo) me vale, ya estamos hablando demasiado de ella, no se merece tanto crédito, si me pasara un varo, igual y sí”.

Niurka Marcos, Vedette