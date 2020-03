Qué tipo de película ver en Netflix según tu signo del zodiaco

Los astros son de gran ayuda para elegir la mejor opción para esas tardes de ocio

Cada persona tiene su propio tipo de película favorita y los astros son los responsables de que no todos tengan el mismo gusto. Netflix posee en su repertorio una gran variedad de opciones para satisfacer a los 12 signos del zodiaco. Conoce cuál es el género ideal para tu horóscopo y te ayude a elegir la mejor opción para tus tardes de ocio, de acuerdo con el sitio online Your Tango.

Aries

Generalmente eligen películas de acción y aventuras, aunque a veces se sienten atraídos por las románticas, depende de su estado de ánimo. Una buena opción es alguna de ‘Avengers’.

Tauro

Ver películas es la manera en que los Tauro escapan de los problemas del mundo, solo quieren entretenerse y reír. Sagas como ‘The lord of the tings’ o ‘Star wars’ son ideales para sus tardes de palomitas.

Géminis

Se sienten atraídos por los géneros de misterio y suspenso ya que su deseo, al igual que Tauro, es desconectarse del mundo a través del entretenimiento. Una buena opción es ‘Bird box’ o ‘In the tall grass’.

Cáncer

Adoran las películas cursis aunque lo nieguen. Buscan el tono de comedia romántica con finales predecibles. No es raro verlos llorar viendo historias de amor. La opción que pueden elegir es ‘Siempre sé mi tal vez’.

Leo

Suelen elegir películas emocionantes, muy acorde a su personalidad. No importa que sea comedia, romance o drama, si lleva al límite su imaginación será suficiente. Dos opciones ideales para ellos son ‘The ducks of Hazzard’ o ‘The theory of everything’.

Virgo

Es de los signos que tienen una gran variedad de gustos, pero siempre tendrán preferencia por la ciencia ficción. Desean ver que sus fantasías estén sustentadas por la ciencia, así que cintas de extraterrestres son sus favoritas. Otra opción puede ser cualquiera de ‘Batman’.

Libra

Disfrutan al máximo viendo una película tierna o comedias románticas. Sienten predilección por los filmes donde los animales hablan, eso los hace sentir alegres. La sugerencia para una de sus tardes es ‘Peter Rabbit’.

Escorpión

Les encanta el humor negro, el misterio, terror y acción. De vez en cuando aceptarán una película romántica, pero buscarán siempre que sean demasiado emotivas. Pueden elegir ‘Murder mystery’.

Sagitario

Si están acompañados elegirán una película de terror o acción, pero en secreto adoran las comedias románticas, así que no esperes que lo divulgue. Adoran filmes como ‘Hitch’.

Capricornio

Adentro de esa armadura de rigidez y seriedad, hay un niño en todos los Capricornio. Su máximo deseo es revivir recuerdos de su infancia por lo que elegirán películas animadas familiares como ‘The Croods’. Asimismo, se sentirán cómodos viento historias tipo ‘Men in black’.

Acuario

Son de los que adoran sentirse asustados, por lo que elegirán películas de terror y si están basadas en hechos reales, no hay nada que los haga levantarse del sillón. ‘In the deep’ puede ser una excelente opción.

Piscis

Son rápidos para elegir películas porque tienen una personalidad bien definida. Son románticos y soñadores, así que buscan la comedia romántica o aventuras. ‘Indiana Jones’ es una excelente opción para ellos.

Te puede interesar: