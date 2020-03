“Si no vas a mi boda por el coronavirus, estás muerto para mí”: El mensaje amenazador que envió una novia a sus invitados

La mujer, que se casará en 37 días, poco le importa la salud de sus más allegados

El coronavirus sigue expandiéndose a tal grado que ya es considerado una pandemia, por lo cual las autoridades santiarias piden a la población tomar medidas de precaución, entre ellas evitar hacer viajes o acudir a lugares concurridos para evitar el contagio y la propagación del mal.

Ante la situación de emergencia, muchas parejas se han visto afectadas, ya que han decidido cancelar o aplazar su boda para evitar que sus invitados lleguen a contraer el coronavirus.

Sin embargo, un usuario de Reddit evidenció en dicha plataforma a una novia, la cual le envió un mensaje a todos sus invitados, un tanto amenazador, por si deciden no ir a su enlace por culpa de esta enfermedad.

“He gastado miles de dólares. He estado haciendo ejercicio, presupuestando, esquivando minas terrestres de política familiar, persiguiendo rsvps, probé mi mano y trabajo eléctrico y de madera, regalos personalizados, respondí un millón de correos electrónicos, y bebí mucho vino en la bañera, así que me siento justificada para recordar mis invitados que… No me importa. Si te pierdes mi boda debido a la paranoia de coronavirus, estás muerto para mí”, escribió la novia.

Aunque no se tiene más datos de esta mujer, lo único que se sabe es que es originaria de Estados Unidos y que su boda se realizará en 37 días. La mayoría de los usuarios la han tachado de “egoísta” por pensar solo en ella y no en la salud de sus seres queridos.