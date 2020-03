Dominicana en cuarentena en Santo Domingo por coronavirus: “Me van a matar”

Por su parte, el esposo italiano de la mujer se compromete a pagar todos los gastos médicos si la dejan regresar a su casa

Oraida Herrera Díaz, quien se encuentra en cuarentena en un hospital de la capital de República Dominicana por un diagnóstico positivo de coronavirus, la emprendió contra las autoridades de salud en ese país, que según ella la van a matar.

La mujer dijo que el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cardenas, habría declarado que ella y otras personas dieron negativo al coronavirus.

“Ayer, el ministro dijo que el resultado era negativo…ahora vino la doctora ésa que quiere medicarme. Con el virus no hay ninguna medicina…Yo no tengo ningún medicamento porque respiro bien, no tengo tos, no tengo vómito, no tengo diarrea; entonces, ¿por qué me quieren medicar?”, sostuvo.

“Cómo puedo confiar yo en un pueblo, en una gente, que siempre me ha mentido. Como me sacaron de mi casa, que yo vivo sola, me dijeron que iban a tener un policía en mi casa. ¿Quién ha visto el policía en mi casa?. Mi casa está sola”, denunció la mujer.

“Entonces cómo me puedo confiar de tomarme un medicamento aquí que, en vez de salir yo bien de aquí, salga peor. Que yo estoy bien de salud”, planteó la paciente.

“Mi salud es ésta, que yo estoy muy bien de mi salud”, insistió Herrera Díaz.

La fémina, además, denunció que le “condenaron” las ventanas y otras vías de salida de su cuarto, en referencia a que la mantienen encerrada en cuarentena.

“¿Cómo me puedo confiar de esta gente?. Ahora temo por mi seguridad más que nunca, 100%. Temo por mi vida. Temo por mi vida, que quizás de aquí salga muerta, porque me van a matar”.

La tarde del martes, Herrera Díaz fue trasladada, en contra de su voluntad, desde su residencia en Villa Riva, en San Francisco de Macorís, al Hospital Ramón de Lara, de Santo Domingo por no haber cumplido con la cuarentena domiciliaria que le ordenaron las autoridades.

La mujer llegó al país el 26 de febrero en un vuelo de Iberia, procedente de Italia, país que está en cuarentena general por el virus y donde se encuentra su esposo.

Precisamente, el marido de Herrera Diaz indicó, por medio de un video enviado a medios en la isla desde Italia, que le pide al ministro de Salud que libere a su esposa y la deje permanecer en su casa.

“Me dirijo a usted en esta ocasión con el propósito de hacer una solicitud formal en cuanto a mi esposa Oraida Herrera Díaz, actualmente hospitalizada en la República Dominicana después de haber llegado al país el 26 de febrero…solicitar que ella pueda salir del hospital y yo me ofrezco a cubrir los gastos de una enfermera o cuidadora…que pueda supervisar su recuperación en su domicilio en la República Dominicana”, indicó el hombre.

Los casos de Covid-9 en RD ascienden a 11, con seis nuevos enfermos confirmados este viernes.