Bárbara de Regil y sus rutinas caseras para hacer ejercicio sin salir al gym

View this post on Instagram

Niñas 5 ejercicios para pompa 🍑🔥🌱🥩 acuérdate que todo Bloqueó y flojera está esta solamente en tu cabeza ! 👊🏻 Así que saca esa fuerza que tienes dentro y da lo mejor de TI 💥 Por salud , agilidad y por verte mejor 🔥Las Amo ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Las ligas las encuentras en tiendas deportivas