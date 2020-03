JJ Macías y Alexis Vega estallan contra revista de chismes por intentar difamarlos

Los futbolistas de Chivas desmintieron la información antes de que se publicara

Los jugadores de las Chivas de Guadalajara han estado en el ojo del huracán por indisciplinas que se han filtrado en redes sociales o en revistas, por lo que en específico Cristian Calderón y Uriel Antuna ya fueron castigados tras protagonizar casos de este tipo.

Al parecer, un nuevo escándalo se estaba cocinando, pero en esta ocasión fueron los mismos elementos del Rebaño los que han salido en su defensa antes de que las cosas se mal interpreten.

Los delanteros José Juan Macías y Alexis Vega publicaron a través de sus cuentas de Twitter que la revista TV Notas publicará este martes noticias sobre supuestas indisciplinas e infidelidades de los futbolistas, por lo que ambos se adelantaron a la publicación y decidieron aclarar lo que sucedió.

“Se me avisó que el día 17 de marzo, una revista a la cual no me gustaría mencionar, publicará una nota sobre supuesta indisciplina de mi parte y de algunos de mis compañeros; la verdad eso me enoja y mucho…En esta ocasión, esa supuesta indisciplina de mi parte, no es más que un truco para vender revistas”, apuntó Macías.

“Hace ya un par de semanas tuvimos una concentración con la Selección Mexicana Sub-23, rompimos concentración a las 12 del día; dado que teníamos nuestro regreso a la Ciudad de Guadalajara en la noche y decidimos ir a comer a un restaurante en la zona de Polanco de CDMX con un grupo de amigas y amigos que ahí viven.Terminando la comida, tomamos un coche y nos fuimos al aeropuerto para regresar a Guadalajara sin retraso alguno. Eso fue todo”, dicta parte del comunicado del delantero que mostró su molestia por este tipo de notas.

Alexis Vega hizo su parte y también aclaró lo que pasó aquella noche, apuntando que jamás cometió la infidelidad que la revista pretende revelar.

“Una revista saldrá mañana a difamarme con una publicación en la que alegan de una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí y ahora de forma categórica. Yo ami a mi esposa y a nuestra futura niña más que nada en esta vida y no haría nada para lastimarlas”, apuntó el futbolista que aprovechó para quejarse de la prensa amarillista.

Los rojiblancos fueron apoyados por el club y por sus compañeros, como Uriel Antuna quien mostró su solidaridad, luego de que él fue exhibido en esta misma revista.