¡No fue Nostradamus! Aseguran que Baba Vanga fue quien predijo el coronavirus

View this post on Instagram

Baba Vanga, yang meninggal pada usia 85 tahun 1996, juga dikenal sebagai Nostradamus dari Balkan. Beliau berasal dari Bulgaria. Menurut Baba Vanga, Donald Trump akan menderita tuli dan penyakit mematikan pada tahun 2020. Selain itu, Vladimir Putin harus menangkis upaya pembunuhan, sementara Eropa bersiap-siap untuk serangan kimia dari ekstremis Muslim. Saya baca ini dari beberapa artikel… INI ADALAH TEORI KONSPIRASI BISA YA BISA TIDAK. https://m.kontan.co.id/news/prediksi-tahun-2020-peramal-dunia-baba-vanga-soal-donald-trump-sangat-mengejutkan/?page=1 #Selamatpagi #salamakalsehat #babavanga #bulgaria #nostradamus