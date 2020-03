Todavía hay amor: Mauricio Ochmann felicita a Aislinn Derbez por su cumpleaños

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños a esta HERMOSA mujer, mucho más por dentro que por fuera (aunque parezca imposible), que enfrenta los retos que la vida le presenta y los transforma en aprendizaje, en crecimiento, en luz y en sabiduría profunda. Te admiro @aislinnderbez como no te imaginas y te amo con todo mi corazón ♥️♥️♥️♥️♥️ Que este nuevo año venga lleno de bendiciones y te de todo lo bueno y bello que mereces. The best is yet to come 🌟🌟🌟🌟🌟