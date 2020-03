Adamari López no tiene coronavirus

Entra y mira cómo ella misma cuenta que el test le dio negativo

¡Negativo! La mejor noticia y la más esperada por Adamari López, su familia y todas las personas que tanto la quieren y la siguen. Confirmado la querida presentadora de ‘Un Nuevo Día’ no tiene coronavirus.

Ella misma lo confirmó, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, quien después de una semana de angustia, por fin recibió los resultados del test que confirman que está libre del virus que tiene al mundo paralizado.

“Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el #coronavirus y como esperaba salieron NEGATIVAS!!! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendada por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en @unnuevodia para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. Los quiero mucho! #FamiliaCostaLopez #covid_19 #quedateencasa #unnuevodia”, dijo en el post que tiene el siguiente video.

Adamari también confirmó que, dado los resultados negativos, la próxima semana regresará a sus labores en el show matutino de Telemundo, misma fecha en la que también vuelve Chiquibaby.

Recordemos que todo esto comenzó cuando Adamari contó al aire en ‘Un Nuevo Día’, que había compartido el mismo recinto con Rita Wilson, quien días pasados ella y su esposo, Tom Hanks, confirmaron que eran cononavirus positivo.

Pasado el susto y la angustia, ya Adamari está lista para volver a su vida normal, con los recaudos de cuidado pertinentes.