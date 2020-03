Jugador del Real Madrid rompe cuarentena para estar con amigos y podría ser arrestado

El delantero Luka Jovic voló la semana pasada a Belgrado, Serbia, con permiso del Real Madrid. Sin embargo, tenía que estar en cuarentena obligatoria, cosa que no hizo.

El jugador fue visto en las calles de Belgrado y podría ser arrestado si vuelve a romper la cuarentena por coronavirus.

El jugador dio negativo en la prueba de COVID-19, pero tenía que estar 28 días aislado en su estadía en Serbia, al regresar de uno de los países europeos más afectados por el virus.

Jovic recibió comentarios negativos de los medios serbios cuando fue visto en la ciudad.

Y el presidente de Serbia llegó al extremo de amenazar con arrestar a Luka Jovic, si vuelve a salir y romper la cuarentena.

El presidente Aleksandar Vucic, habló sobre el tema con respecto a Jovic, así como a su compañero de la selección Nikola Ninkovic, que juega en Italia y también fue visto con Jovic.

“Uno de ellos [Ninkovic] está en un hotel y el otro [Jovic] está en su apartamento”, dijo Vucic en una conferencia de prensa el jueves.

Jovic dio una disculpa en Instagram, diciendo:

“En primer lugar, lamento ser el principal tema de conversación en estos días y lamento que se escriba constantemente sobre mí y no sobre los protagonistas clave que luchan contra la crisis, los médicos y todos los que trabajan en salud.”

“En Madrid, mi prueba Covid-19 fue negativa, así que decidí viajar a Serbia, para ayudar y apoyar a nuestra gente, así como para estar cerca de mi familia, con el permiso del club. Al llegar a Serbia, me hicieron la prueba y salió negativo.”

“Lamento mucho que algunas personas no hayan hecho su trabajo profesionalmente y no me hayan dado instrucciones concretas sobre cómo comportarme en mi aislamiento”.