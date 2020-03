Contágiate de paz en tres pasos

Yo anticipo y espero que pronto van a encontrar la vacuna contra el coronavirus y esta crisis pasará a la historia

Sé que no es fácil sentir paz y alegría con todo lo que está sucediendo en el mundo, entre el virus, el pánico, la incertidumbre, el aislamiento y las precauciones que debemos tener es suficiente para estar estresado y con mucha ansiedad.

Por eso quiero compartir contigo lo que hago para sentirme en paz y con alegría sin importar lo que esté pasando en el mundo.



#1 No veo noticias, para quienes las ven debe crearles angustia. Elijo no sentirme así. Me entero de todo en conversaciones con la gente pero intencionalmente no “Busco Malas Noticias”. Todo lo contrario busco en internet buenas noticias y he encontrado unas muy alentadoras. Acabo de leer un artículo titulado: “10 buenas noticias del coronavirus”, en el que por ejemplo habla del gran progreso que hay en China y Korea del Sur para controlar y acabar con el virus.



#2 No miro mis inversiones en el “stock market”. No tengo que verlas para saber que han bajado, “Ojos que no ven corazón que no siente”. Es como una infidelidad, no es lo mismo que alguien te diga que tu pareja te fue infiel, ¡que encontrarte a tu marido en la cama con otra! Ambas duelen mucho pero es obvio que una duele más que la otra.

#3 Todo los días me levanto anticipando y esperando lo mejor. Está comprobado que en esta vida tu recibes de acuerdo a lo que esperas, esto sucede tanto en los negocios como en el amor. Y voy a agregar que también sucede con nuestra salud. Toma el mismo tiempo imaginar que obtendremos un buen resultado que imaginar uno malo. Así que decidamos esperar bendiciones.

Yo anticipo y espero que pronto van a encontrar la vacuna contra el coronavirus y esta crisis pasará a la historia, yo anticipo y visualizo que todo volverá a la normalidad y será mejor que lo que vivíamos.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 8:00pm EST (5:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video envivo”. https://www.facebook.com/MariaMarinOnline