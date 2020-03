¡Ninguno de los cuatro grandes! ‘Tata’ Martino reveló cuál es su equipo favorito de la Liga MX

El técnico del Tri analizó el desempeño de varios equipos

El estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, se dio tiempo de analizar un poco a los equipos de la Liga MX, ya que siempre está pendiente del torneo y es común verlo en diferentes estadios disfrutando de los partidos.

En entrevista para W Radio, el ‘Tata’ confesó cuál es su equipo favorito del futbol mexicano y sorpresivamente no fue ninguno de los cuatro grandes y tampoco ningún club del norte.

“Me llama la atención la regularidad y el futbol de León; desde que nosotros llegamos hace año y medio, es el mejor equipo en fase regular; es confiable desde los resultados y es confiable desde lo futbolístico. Me llama la atención la forma en que compite América porque a lo mejor no es un equipo que llama la atención desde el juego, pero después es campeón, final, semifinal y hay que estar permanentemente jugando esas instancias. Hoy por hoy, el equipo que más me gusta como juega es Morelia”, dijo el estratega del tricolor.

El torneo pasado, Morelia fue la sorpresa en la Liga MX y llegó hasta semifinales, en donde fue eliminado por América, y en el presente Clausura 2020, suspendido por el coronavirus, Monarcas es noveno con 14 unidades.