¡Tómala! “Chelito” Delgado le respondió al “Piojo” Herrera: “América no es más grande que Boca o River”

El jugador del Central Córdoba de Argentina fue tajante sobre la opinión del DT de las Águilas

El exjugador de Cruz Azul, César Delgado, dijo estar en desacuerdo con Miguel Herrera, quien en días recientes declaró que América estaba peleando con Boca Jrs. y River Plate por ser el equipo más grande del continente.

América es el equipo grande, el que pelea con River y Boca para ser el mejor del continente 💛💙 Así lo ve Miguel Herrera… pic.twitter.com/mTQQB6wqEs — MedioTiempo (@mediotiempo) March 10, 2020

Sin embargo, el “Chelito” no coincide con esta afirmación, ya que considera que a las Águilas aún les falta mucho para poder competir con estos clubes argentinos.

“No, no creo. Puede ser económicamente, pero más grande que River y Boca, no coincido con el Piojo. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no coincido de esa forma”, respondió sobre el tema en una entrevista para ESPN.

🤭 ¡No son el más grande! 🤩🔵 César Delgado, ídolo de @CruzAzulCD 🚂, consideró que @ClubAmerica no está al nivel deportivo de @RiverPlate y @BocaJrsOficial. 😏 ¿Coincides con el 'Chelito'? pic.twitter.com/WAvG1kEDYv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 21, 2020

El ídolo celeste también se regodeó hablando sobre el buen paso que tiene su exequipo en el torneo Clausura 2020, donde marcha de líder (aunque de momento la liga está suspendida).

“Estuve hablando con el ‘Cata’ (Domínguez) y por las noticias, lo veo muy bien por lo que dice la prensa, van primeros, ganaron el clásico, esperemos siga así cuando vuelva el fútbol“, agregó.

Finalmente, el futbolista, quien ahora juega en la Primera C del fútbol argentino, manifestó su deseo de volver a México, pero ahora en un puesto donde pueda ayudar a formar jugadores.

“De Cruz Azul nadie me ha hablado. Tengo buena relación con Billy Álvarez y en un futuro me gustaría estar en las fuerzas básicas del equipo; me gustaría ayudar a formar jugadores. Sería lindo sacar jugadores para la selección nacional”, puntualizó.