Deliciosos productos y conservas caseras para preparar durante la cuarentena

View this post on Instagram

Hoy un día ideal para preparar esta conserva. Una receta que publique hace un tiempo en el blog. Pepinillos chiquitos frescos 10/12 unidades. Dejarlos en una fuente cubierto con sal gruesa, por lo menos 12 horas. Van a quedar arrugaditos porque perdieron bastante agua. Esterilizar un frasco. Poner los pepinillos. Agregar dos años, semillas de mostaza, hojas de laurel y cubrir con vinagre de manzana, de vino blanco o el que prefieran, caliente. Cerrar el frasco. Y dejar por lo menos 20 días antes de consumirlos. #pepinillosenvinagre #pepinilloscaseros #conserva