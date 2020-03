María Celeste Arrarás en cuarentena por el coronavirus

View this post on Instagram

Amigos hoy estaré transmitiendo Al Rojo Vivo desde mi casa donde estoy en cuarentena tras haber estado en contacto con una querida amiga que,tristemente, tienes los síntomas del virus. Por suerte, yo me encuentro saludable. En el estudio me acompañarán nada menos que mi querida @myrkadellanos junto a @jessica_carrillo ‼️‼️‼️ Venimos con un show poderoso con toda la información sobre la crisis de salud del Coronavirus. 2 horas de transmisión comenzando a las 3pm EST/PAC, 2pm C por Telemundo