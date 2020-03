México reporta tres bebés con coronavirus

Son menores de un año, informaron las autoridades de Salud

MÉXICO – Tres menores de un año de edad dieron positivo a COVID-19, según el más reciente informe epidemiológico. Uno de los casos tiene antecedente de viaje a España, y los otros dos son contactos.

Según el registro, los menores, todos de sexo masculino, residen en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco; y este último es el que realizó un viaje internacional.

También, se reportó el contagio de un niño de Coahuila, de 11 años de edad, con antecedente de viaje a Estados Unidos. Estos casos se suman a los dos jóvenes de 17 años que previamente habían sido confirmados.

Por el contrario, en los casos de mayor edad se ubicó a una mujer radicada en Nuevo León, que regresó de España, y un hombre de Jalisco, que había viajado a Estados, ambos de 80 años.

Luego de que se difundiera el reporte, la Secretaría de Salud de Yucatán precisó que ninguno de los enfermos de Covid-19 de la entidad tiene menos de 21 años de edad e indicó que solicitará a la autoridad federal la corrección del dato.

De acuerdo con los expertos, pese a que en México ya se registran 316 casos de coronavirus, el país aún se encuentra en la transición entre la fase uno a la fase dos.

“Seguimos en transición. El cambio del escenario uno al escenario dos puede durar muchos días. De acuerdo con los modelos, estamos por llegar al punto de inflexión, que es cuando se incrementaría de forma más exponencial el número de casos y cuando cambiaremos de escenario”, indicó Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud.

Precisó que aunque ya hay cientos de casos, como se preveía para la fase dos, todavía se conoce el origen de los contagios.

“En todos los casos, exceptuando quien falleció (en el INER), se ha encontrado el vínculo, ya sea que se enfermó por el contacto o porque la persona haya viajado a un país afectado”, apuntó.

El funcionario recordó que desde un principio se ha pedido a la población una autoevaluación, para que cada persona registre si manifiesta síntomas, como fiebre, tos y malestar general; y evalúe si en realidad necesita atención médica.

“Si los síntomas son leves se aconseja un autoaislamiento en casa por 14 días. Si sólo es un síndrome catarral no es necesario que acudan a una unidad, sobre todo de segundo nivel, porque si no se van a estar sobrecargando los hospitales de segundo y tercer nivel con personas que no requieren atención de urgencia y que pueden estar quitándole espacio a personas que si la requieren“, aclaró.

“Uno lo sabe. Si tiene dificultad para respirar, presión en el pecho, falta de aire, entonces requiere de una atención más especializada”.

Hasta ayer se habían registrado dos defunciones, 316 casos confirmados, 793 sospechosos y mil 667 negativos.

También se informó que de los 126 contactos que habían manifestado sintomatología, 53 dieron positivo a la enfermedad; 18 de ellos en Ciudad de México.

De acuerdo con el documento de contagios, 31 estados del país tenían al menos un caso y la mayor cantidad se concentraba en Ciudad de México, con 56; Jalisco, con 41; Nuevo León, con 35; Estado de México, con 22; y Yucatán, con 19.