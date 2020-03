Hay 94 personas presuntamente con coronavirus en una casa de ancianos de Nueva Jersey

El hogar de ancianos para ancianos de St. Joseph en Woodbridge ya tiene 24 personas que dieron positivo, y se espera que otras 70 más también lo den

Se espera que todos los residentes en un asilo de ancianos de Nueva Jersey estén infectados con COVID-19, lo que obligó a evacuar a todos el miércoles, dijeron las autoridades.

Al menos 24 de los 94 residentes y pacientes de St. Joseph’s Senior Home en Woodbridge, a unas 20 millas al sur de Newark, han dado positivo por coronavirus y se cree que los otros 70 clientes también tienen el virus, dijeron las autoridades.

El primer resultado positivo regresó el 17 de marzo y al menos una prueba volvió positiva “todos los días a partir de entonces”, dijo John Hagerty, portavoz de la ciudad de Woodbridge, a NBC News.

Si bien no todos los pacientes han sido evaluados, y no todos los resultados han regresado, los funcionarios dijeron que no tenían más remedio que asumir lo peor.

“Esta es la presunción”, dijo Hagerty. “Que todos han sido expuestos y serían positivos”.

Todos los pacientes y residentes de St. Joseph fueron trasladados a CareOne en Hanover, un centro para personas de la tercera edad en Whippany, a unas 30 millas de distancia, el miércoles.