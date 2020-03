Myrka Dellanos deja expuestas sus piernas abajo de la mesa de ‘Al Rojo Vivo’ con un top amarillo

View this post on Instagram

Así finalizamos esta semana. Gracias a Dios que estamos aquí. Valorando todas las bendiciones que antes tomábamos a la ligera. Cierto? Como están hoy amiguitos? Díganme abajo que cosas agradecen hoy? • Happy Friday everyone! We are still here. Taking some time to thank God for every blessing and for the simple things that many times we take for granted. What are you grateful for today?