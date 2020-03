¡Hay tiro! Rodolfo Pizarro e Higuera se dieron tremendo agarrón en Twitter

Ambos personajes traen "pique" desde que estaban en Chivas

El jugador del Inter Miami, Rodolfo Pizarro, y el exCEO de las Chivas, José Luis Higuera, protagonizaron una pelea en Twitter luego de que el exdirectivo encendió la polémica al asegurar que el futbolista no es ningún ídolo y solo se dedica a bailar.

Que bajo pones la linea. Idolo créeme es mas que hacer bailes. No esoy de acuerdo contigo que era un idolo https://t.co/BTf1qzInsd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 27, 2020

Fiel a su estilo, Pizarro no se quedó callado y decidió defenderse del que es señalado como el principal culpable de su salida del Rebaño.

La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose! — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Los ataques continuaron, Higuera le recordó que no ha podido jugar en Europa, mientras que Pizarro se burló de la nueva faceta del exdirectivo que ahora es comentarista en ESPN.

Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para espn como unos 3-4 meses, si después quieres hacer algo más tienes mi número, abrazo. — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Incluso hubo personajes del futbol que tomaron en la disputa, el delantero de Chivas, José Juan Macías, apoyó a Pizarro, mientras que Antonio Carlos Santos se burló del jugador.

😂😂 eres mi ídolo hermano! — JJ MACIAS (@JJMacias9) March 28, 2020

Solo para pasear — Carlos Santos (@negrosantos13) March 28, 2020

Higuera continuó con los ataques y le volvió a recordar que no ha podido llegar al Viejo Continente, mientras que sus dos amigos, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez sí se encuentran viviendo el sueño europeo.

Gracias. Y los vuelos estarán mas baratos para Europa en tiempos cercanos. Para que saludes a los 2 amigos que si les alcanzo para ir a Europa!!! 😂 abrazo y disfruta los salines de baile de miami!! https://t.co/dyC7zEyHBP — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 28, 2020

Pizarro e Higuera mantienen “pique” desde que estaban en el Rebaño. Las diferencias se hicieron notar cuando el futbolista fue uno de los denunció un tema de adeudos en el equipo, meses después fue vendido a Monterrey y según su versión, él no quería salir, pero solo le dijeron que no entraba en planes. Higuera ha sido visto como el villano no solo por la venta de Rodolfo, también es señalado como el culpable de la salida de Matías Almeyda