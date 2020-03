“Ojalá cuando Memo Ochoa salga del América yo pueda volver”: Marchesín quiere regresar al nido

El arquero del Porto confesó su regreso por volver con las Águilas

Agustín Marchesín es uno de los porteros de mayor calidad que han llegado al América en los últimos años. Gracias a sus atajadas y grandes actuaciones, se ganó rápidamente a la afición y el arquero argentino le tomó mucho cariño al club, tanto que quiere volver.

En una entrevista vía Instagram live con el periodista Mariano Antico de TyC Sports, el ahora arquero del Porto confesó que desea volver a jugar con las Águilas y espera hacerlo cuando Ochoa deje el club.

“Con América siempre voy a estar agradecido, en México es un fútbol que se vive con mucha pasión y así como en su momento me fui llorando de Lanús, de América me pasó exactamente lo mismo y fue muy difícil tomar una decisión pero creo que fue una gran decisión. Hoy está Memo Ochoa ahí, que también es un ídolo nacional y ojalá que el día de mañana cuando a Memo le toque salir, a mí me toque volver de la mejor manera”, confesó Marche.

Agustín Marchesín defendió la portería del América de 2017 a 2019. En este período jugó 131 partidos, recibió 132 goles y mantuvo su portería invicta en 51 ocasiones. Además, anotó el penal definitivo con el que las Águilas se coronaron Campeón de Campeones 2019 ante Tigres.