Carlos Vela no quiere estorbar en el Tri, pero tampoco le cierra la puerta

El delantero de LAFC quiere dejar espacio a las nuevas generaciones

Ha pasado más de una década desde que Carlos Vela vistió por primera vez la playera de la Selección Mexicana, y desde entonces, ha sido uno de los futbolistas de los que más se ha esperado y a los que más se les ha exigido con el cuadro Tricolor, a pesar del tiempo en el que estuvo ausente por motivos personales.

En una entrevista para la revista GQ, el ‘Bombardero’ habló de su andar con el conjunto azteca y de su futuro a corto, mediano y largo plazo en el futbol, dejando claro que ya no es un novato.

“No soy joven para el fútbol. Aunque estoy muy bien, me queda, máximo, cinco años. No es estorbar es tapar a quien está empezando”, dijo en relación al Tri.

A pesar de que no cerró las puertas en su totalidad para volver a vestir de verde, Vela dejó claro que él, al igual que muchos otros jugadores, no marcaron diferencia en los mundiales recientes, y hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones.

Eran los primeros meses del año cuando viajamos a Los Ángeles para encontrarnos con @11carlosV, quien nos revela por qué siempre es jugoso, polémico e invita a la curiosidad.

Busca nuestra versión gratuita, a partir del 30 de marzo #YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/NdBqrkjSBI pic.twitter.com/yS3rEWB2gP — GQ México y Latam (@GQMexico) March 27, 2020

“No pasó nada extraordinario.Hay jóvenes a los que les quedan 15 años (como profesionales). Hay que permitir que crezcan y hagan lo que yo no pude. Puede que hoy yo sea le mejor, pero el mundial es casi en tres años”, señaló.

Siendo concreto, el delantero del LAFC de la MLS, dejó un resquicio en cuanto a la posibilidad de volver a ser seleccionado, pues se ilusiona con estar en Juegos Olímpicos, y por qué no, regresar al Tri Mayor.

“La verdad, es muy bonito lo que pasa en los Juegos Olímpicos. (¿Considerarías ser un apoyo?) Sí, aunque yo no hago la convocatoria. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, es algo que tomo en cuenta. No haré cualquier cosa por cumplir. Tiene que ser algo que guste a ambas partes”, dijo Vela, quien ha disputado los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

⚡️ Carlos Vela nos habla en exclusiva sobre el Barça, el LAFC y su relación ¿amor-odio? con Méxicohttps://t.co/67xGJpVdKU — GQ México y Latam (@GQMexico) March 27, 2020

Para finalizar, el delantero de 31 años reconoció que la afición mexicana es una de las más difíciles, exigentes y volubles de todo el mundo, pues ven todo blanco o negro.

“El público vive en los dos extremos. Es el que más te puede matar, pero también el que más te ama, apoya y deja su vida por la selección y los jugadores. Es la más difícil”, concluyó.