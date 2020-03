Ninel Conde y su mejor amiga presumen sus senos vestidas iguales

View this post on Instagram

@bb_guerrerooo que puedo decirte … hermana por decisión, un ser de luz que alegra mi vida . FELIZ CUMPLEAÑOS Te amo y bendigo tu vida y deseo que este año Dios conceda las peticiones de tu corazón. Gracias por siempre estar… te amo hermanita ! A festejar!!! 🥂🍰🍰 👖 @lolita_aca