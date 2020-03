5 ideas de decoración para que tu casa de alquiler parezca un verdadero hogar

Los pequeños detalles pueden hacer grandes diferencias

Por economía de tiempo o dinero, es posible que hayas decidido rentar una casa que no es del todo tu gusto o estilo, pero que en la que te conviene estar.

Alquilar una vivienda conlleva una responsabilidad debido a que hay muchos trabajos de reconstrucción de los que no estamos permitidos realizar, a menos de que tengamos la venia del propietario, situación complicada de adquirir, por lo que llevar a cabo un cambio a gran escala a nuestro gusto es casi imposible de realizar.

Architectural Digest sugiere que hay 5 trucos sencillos que puedes realizar para adaptar con base en personalidad tu casa en renta para convertirla en un cálido hogar propio.

1. Crea tu entrada

Si vives en un departamento, es posible que consideres que no cuentas con gran espacio para tener una entrada espectacular a tu vivienda, pero te estás engañando. Un espejo, una pequeña mesa cercana y un perchero pueden ser los únicos elementos necesarios para darle un “bienvenido” a cualquier persona o a ti mismo.

2. Reacomoda los muebles

Mira tu espacio, visualiza tu plan y hazlo. Quizás no necesitas nada más que reacomodar los muebles con los que cuentas de tal manera de que le saques buen provecho a cada rincón de tu casa para hacerlo tu hogar.

3. Cambia una lámpara

Tal vez este tipo de acción sí requiera de la autorización del arrendador, pero al no ser un elemento tan invasivo, es posible que no haya problemas, por lo que un nuevo artículo de techo puede marcar la diferencia en todo una habitación. Si no tuvieras ese permiso, una lampara de piso puede ser una excelente opción para personalizar cualquier lugar.

4. Cuelga accesorios

Ya sean metálicos o de madera, puedes utilizar un tablero de ganchos, no sólo en tu habitación, sino en la propia entrada de tu casa para colgar, entre otros objetos, sombreros, abrigos o hasta utilizarlos de manera creativa para hacer parte de decoración.

5. Cubre lo indeseable

Una caja eléctrica, una mancha o algún desperfecto. Puedes idearte la manera en cubrir esas partes con algún cuadro decorativo u otros artículos que vayan con tu personalidad y le den un toque magnífico a tu hogar rentado.

