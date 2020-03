Luego de negarlo por años, Javier Aguirre confesó que era americanista

El "Vasco" fue campeón en la final del 83-84 ante Chivas

A pesar de no ser un estandarte del americanismo, el paso de Javier Aguirre con las Águilas siempre será recordado ya que fue parte de aquel equipo de época en la década de los 80, mismo que fue multicampeón y que venció a las Chivas de Guadalajara en la única final en la que se ha dado el Clásico Nacional.

En entrevista para TUDN, el “Vasco”, quien actualmente es técnico del Leganés de LaLiga, recordó su andar con el cuadro de Coapa y contó cómo fue su llegada al club.

“Cuenta la leyenda que era americanista, pero lo he negado siempre. Mis padres venían de España y había un solo jugador español en aquel entonces; Florentino López, el portero de Toluca, pero yo con los cuales no recuerdo que tuviera algún equipo. Luego me buscó el América y ya con 16 años formé parte de la familia del América”, señaló Aguirre.

🦅🇲🇽Javier Aguirre reveló su amor por el América para TUDN. “Era americanista, pero lo he negado siempre”. pic.twitter.com/a4retrx73M — José Manuel Ramírez (@JoseManuelRamsa) March 31, 2020

Aguirre también rememoró el gol que convirtió en aquella final contra las Chivas, siendo uno de los momentos cumbres en su carrera.

“Estaba mi esposa en un palco y ese día habían venido mis padres. Ese gol me llenó de alegría”, expresó el técnico mexicano.

Luego de retirarse como futbolista profesional, Aguirre tomó el camino de la dirección técnica y tras ser campeón del futbol mexicano con Pachuca, comenzó su andar en el extranjero, especialmente en el futbol español; y en selecciones con el Tri, al que ya dirigió en dos Mundiales, demás de un paso efímero con la selección de Japón y Egipto.