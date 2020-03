El portero del Barcelona admite no saber nada de fútbol

Marc Ter Stegen hizo algunas confesiones respecto al deporte al que se dedica

El portero del Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, ha admitido que “no tiene idea del fútbol”. El alemán reveló que no conoce los nombres de la mayoría de sus oponentes y rara vez ve un partido.

Ter Stegen ha demostrado que es uno de los mejores porteros desde que se unió al Barcelona en 2014. Ganó una Champions League y cuatro títulos en La Liga.

La ex estrella del Borussia Monchengladbach le dijo a El País: “La gente se ríe cuando les digo que no tengo idea de fútbol”.

“No veo mucho fútbol, ​​excepto cuando hay buenos juegos o cuando estoy particularmente interesado en uno porque tengo una un amigo”.

“A veces me preguntan el nombre de un jugador y no tengo idea. En LaLiga, por ejemplo, me sucede con nombres. No sé cómo se llaman.

“Pero luego, cuando me muestran el video, me doy cuenta de que sé exactamente quién es”.

“Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo patean o se destacan. Es un poco extraño, me sucede cuando analizamos oponentes”.

Ter Stegen no es el primer futbolista en admitir que no está obsesionado con su deporte, y no será el último.

Gareth Bale puso en último lugar al Real Madrid en sus cosas favoritas mientras sostenía un cartel que decía: “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”.

El galés dijo: “Realmente no veo mucho fútbol. Prefiero ver golf para ser honesto”.