Ofrecen ayuda digital para completar el formulario en el Día del Censo en EEUU

Organizaciones se unen para que los latinos se hagan contar en el día oficial del conteo más importante en la nación

Hoy más que nunca es importante hacerse contar y el formulario del Censo 2020 está disponible para completarse por internet, por teléfono o por correo postal.

La pandemia del coronavirus que mantiene la población de Estados Unidos resguardada en sus hogares y con un estricto distanciamiento social no ha sido un obstáculo para oficina del Censo y diferentes organizaciones comunitarias. Ellas han puesto todo su empeño para hacer que los ciudadanos estén bien informados y conozcan las opciones que tiene para responder el cuestionario.

La manera más fácil y rápida de completar el formulario es a través de la página web https://my2020census.gov/ usando una computadora, tableta o celular y está disponible en español y 12 idiomas más.

“Dadas las circunstancias que se han dado con la situación de salud se ha extendido la fecha límite para llenar el formulario hasta mediados de agosto”, dijo Patricia Ramos, vocera del Censo.

“Pero es importante subrayar que, si las personas ya tienen su invitación [cuestionario], especialmente ahorita que están en casa, que por favor lo llenen ahora, lo más pronto posible”, agregó Ramos.

El Censo también puede completarse por teléfono o llenando los documentos que recibió por correo postal y depositándolos en un buzón autorizado.

Aunque en forma impresa el cuestionario viene para 9 o 10 personas, entonces si en su casa viven más de 10, debe responder por teléfono o en internet.

“Responder al Censo es importante, especialmente para poder planificar adecuadamente hospitales y situaciones de emergencia como la actual”, agregó Ramos.

Daniela Zarate, una joven mexicana, confeso que al principio no se sentía segura de completar el cuestionario y compartir su información, pero al recibir una segunda notificación, decidió hacerlo.

“Lo hice hace tres días en internet y la verdad me tardé como 10 minutos máximo”, dice la mujer de 31 años. “Cuando nos llegó el formulario decidí no llenarlo y lo tiré, pero me volvió a llegar una nota, que decía que es ley y que si no lo llenaba iba a venir alguien en persona y entonces lo completé”.

Apoyo y talleres para completar el formulario

Muchas organizaciones están realizando grandes esfuerzos para continuar asesorando y ayudando a la comunidad latina a llenar el cuestionario, y gracias a la tecnología, han organizado diferentes eventos para llevar a cabo su labor.

Ese el caso de Latino Community Foundation, que a través de su pagina de Facebook, este miércoles se enlazará con sus miles de seguidores. El objetivo es brindar información y responder a preguntas sobre cómo participar en el Censo.

“Con todo esto que está pasado con el coronavirus no podemos hacer estos eventos en persona, así que tuvimos que hacerlo en Facebook”, dijo Christian Arana. “Nuestra página tiene más de 56 mil seguidores y queremos hacer algo divertido e informativo para que la gente sepa que el Censo es importante, porque cuando llenamos el formulario, sobre todo en estos momentos, traemos esos servicios para nuestros hospitales y clínicas”.

El evento iniciará a las 12:00 p.m. (Hora del Pacífico) con el objetivo de motivar a los latinos de unirse a la causa y pasar la voz.

La Arquidiócesis

La Arquidiócesis de Los Ángeles también está aportando su granito de arena y ha digitalizado todos sus talleres para mantener a su comunidad bien informada sobre la importancia de completar el cuestionario.

“Estamos adaptándonos a esta norma de estar en casa, estamos empezando a tener todos los entrenamientos que teníamos programados; pero ahora los vamos a realizar por internet”, dijo el director de asuntos de inmigración y asuntos comunitarios, Isaac Cuevas. “Es probable que las personas tengan miedo de llenar el formulario por internet, pero es muy fácil y solo requiere de pedir un poquito de ayuda”.

Para ofrecer ese apoyo, la Arquidiócesis ha habilitado el número (213) 637-7000 y sitio web lacatholics.org/census para responder cualquier duda que tenga la comunidad al respecto.

Apoyo por teléfono

Organizaciones como Ethnic Media Community, NALEO Educational Fund y Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, entre otras, se unen para ofrecer ayuda en español a las personas que tengan dudas sobre el censo a través una línea telefónica que estará habilitada desde hoy para recibir un alto número de llamadas.

NALEO: (877) 352-3676

Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law: (888) 268-6820

Cómo completar el Censo

Pasos a seguir en Internet: https://my2020census.gov/

Seleccione español en la esquina superior derecha de su pantalla y de clic al recuadro “Comenzar el Cuestionario”

Inicie sesión con la identificación que viene en los documentos que recibió por correo postal

Confirme su dirección

Introduzca su nombre y número de teléfono

Ingrese el número de personas que viven en su hogar a partir del 1ro de abril del 2020

Ingrese el nombre de las personas que viven con usted

Responda si tiene vivienda propia o paga alquiler

Cada miembro del hogar debe responder su sexo, fecha de nacimiento, origen (hispano, latino o español), escriba su nacionalidad en la casilla y selecciona su raza.

Conteste la relación que tiene con cada miembro de su hogar

Responda si alguna persona se queda “a veces” en otra dirección

Seleccione “Enviar el Cuestionario” y aparecerá una pantalla con su número de confirmación

Importante: si no termina el cuestionario deberá volver a empezar la próxima vez que lo intente.

Video de cómo completar el censo en español:

Por teléfono: (844) 468-2020 (gratis)

Un representante lo atenderá en español y le hará las preguntas necesarias para completar el cuestionario.

Es servicios está disponible todos los días de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Importante: si el número está ocupado cuelgue e inténtelo de nuevo en otro momento.

Por correo postal

Responda a todas las preguntas del cuestionario impreso que recibió

Introduzca su formulario en el sobre proporcionado por la oficina del Censo

Deposite su sobre en un buzón autorizado del correo postal

Importante: Si en su hogar viven más de 10 personas deber completar el formulario en internet o por teléfono.