¿Cuáles son los efectos del cartílago de tiburón en nuestro organismo?

Al cartílago de tiburón se le atribuyen propiedades que quizás no tenga

Se ha debatido mucho en torno a los posibles efectos del cartílago de tiburón sobre la salud, y no hay un consenso claro en torno al tema. Lo que leerás a continuación son algunos efectos que se le atribuyen, y qué es lo que la ciencia dice al respecto.

Posibles efectos del cartílago de tiburón

De acuerdo con Vitónica , el cartílago de tiburón ejerce funciones de analgésico y antiinflamatorio, y es además un buen estimulante para el sistema inmune. Por otro lado, el cartílago de tiburón sería un buen inhibidor tumoral.

En el cartílago de tiburón encontramos colágeno y sulfato de controitina, pero también carbohidratos complejos conocidos como mucopolisacáridos. Estos carbohidratos se asociarían con el colágeno para actuar contra las bacterias, lo que le brindará efectos terapéuticos.

Se afirma que el cartílago de tiburón es capaz de prevenir el cáncer porque tendría un alto número de sustancias que protegerían las células, lo que evitaría el crecimiento excesivo de ellas.

¿Qué dicen los estudios?

No hay estudios que afirmen la influencia del cartílago de tiburón sobre tumores cancerígenos poco avanzados, sin embargo, la evidencia reunida en torno a los cánceres más avanzados sugeriría que no es un elemento útil para su tratamiento dado que no hay una correlación fuerte.

Tampoco hay evidencia que señale cuán efectiva realmente es el cartílago de tiburón para la piel. Puede que el sulfato de condroitina actúe en conjunto con el alcanfor para reducir los signos de la artritis, pero es muy probable que sea el alcanfor el que tenga primacía sobre el cartílago.

No hay información suficiente para negar ni confirmar los efectos del cartílago de tiburón sobre la cicatrización de las heridas ni en las complicaciones oculares causadas por la diabetes, es una relación indeterminada por los momentos.

En definitiva, se puede decir que el cartílago de tiburón no ofrece garantías, y que es mejor que recurras a otros alimentos para complementar y percibir los supuestos beneficios de este componente.