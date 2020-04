Faustino Asprilla aporta su granito de arena para que la gente se cuide durante la crisis del coronavirus ¡con condones!

El exfutbolista colombiano venderá más de 3 millones de preservativos al 2x1 para control de la natalidad durante la cuarentena

El exfutbolista internacional con la selección de Colombia, Faustino Asprilla, tuvo una curiosa idea para ayudar a la gente que se encuentra confinada en sus casas: venderles condones al 2×1 para que las parejas puedan dar rienda suelta a su apetito sexual sin temor a concebir en esta época de aislamiento por coronavirus.

“Porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio”, expresó el exdelantero de 50 años en un video que publicó en Twitter.

Faustino Asprilla haciendo cositas🚀 pic.twitter.com/B7KAcuSrtC — Luis Fando (@LuisFando) March 18, 2020

Cabe mencionar que, después de su retiro de las canchas, Asprilla lanzó “Tino”, su propia marca de preservativos, nombrada así en honor a su apodo futbolístico, ganado a pulso por sus goles con el Parma y el Newcastle United.

“Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos”, agregó en el video.

En Colombia, hasta el último día del mes de marzo, la OMS reportaba que había 906 casos de personas infectadas de coronavirus en todo el territorio. El número de muertes a causa del virus es de 16.