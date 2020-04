Johanna Fadul enloquece el Instagram con tanga negra y camiseta

La colombiana mostró cómo se le marca el abdomen y lo divina que está

La bella actriz Johanna Fadul posteó una caliente foto desde su cuenta de Instagram en la que no sólo dejó expuesto el cuerpazo que se gasta, sino también cuál ha sido su rutina en estos días de aislamiento.

“Así va mi cuarentena… En la segunda foto miro al horizonte, o sea hacia una de las paredes del patio que colinda con el comedor… Como aquí los protocolos no son una prioridad, mi #OutFit es una camiseta de mi mamá con la tanga q me puse ese día… No nos queda de otra que disfrutar cada instante en casa”, escribió la hermosa colombiana.

Obviamente dejó sin aliento a muchos seguidores al mostrar sus “chocolatitos”. También destaca el bronceado de su piel, dejando muy claro además que lleva una buena alimentación y una estricta disciplina con el ejercicio.

La actriz se encuentra separada de su esposo físicamente, Juanse Quintero, ya que ella tuvo que encargarse de su mamá, quien fue operada de la vista hace poco y así la agarró toda la cuarentena de la pandemia que se vive mundialmente por el coronavirus.