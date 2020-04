Miguel Herrera se burló de comentarista de ESPN que mostró la ropa interior por accidente en TV

Ricardo Puig tuvo un 'blooper' mientras hacía Fútbol Picante

El comentarista de ESPN, Ricardo Puig, dejó una divertida imagen durante la cuarentena. Mientras transmitía en vivo el programa ‘Futbol Picante’ desde su casa, el analista tuvo un pequeño accidente, ya que se le cayó la cámara y se pudo observar que grababa en paños menores.

JAJAJAJJAJAJAJA Todos somos Ricardo Puig. pic.twitter.com/QfIja87uBi — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) March 31, 2020

Al día siguiente, el técnico del América, Miguel Herrera, tuvo una entrevista en el mismo show de televisión y no perdió oportunidad de bromear con el analista sobre su blooper.

“Esperemos que hoy sí traigas pantalones y que no andes enseñando de más. Yo estoy de shorts. Estoy igual de a gusto que tú, en la casa no hay mucho que hacer, no hay que salir, estoy tranquilo pasándola a gusto”, dijo el ‘Piojo’.

Ricardo Puig se convirtió en “trending topic” e incluso surgio el #PuigChallenge donde los usuarios de las redes sociales muestran cómo hacen home office en shorts.