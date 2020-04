Paulo Dybala le reveló a Cristiano Ronaldo cuánto lo odian en Argentina

El delantero de la Juventus habló desde su aislamiento con la AFA sobre diversos temas

Este miércoles, Paulo Dybala, quien se encuentra recuperándose del coronavirus en su casa en Italia, conversó con medios digitales de la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, sobre su relación con las máximas figuras del balompié Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además de contar lo mal que la pasó con el COVID-19.

"Soy muy afortunado, actualmente soy el único jugador en el mundo jugando con Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Tengo algo para contarle a mis nietos". — PAULO DYBALA pic.twitter.com/EYHGXndjPx — 🌎 PenaltiWorld ⚽ (@penaltiworld) March 29, 2020

Sobre el astro portugués, quien es su compañero en la Juventus, contó que cuando recién llegó al club le confesó lo que la mayoría de los argentinos pensaban sobre él y que no era nada bueno. También sorprendió la contestación de “El Comandante”.

“Le dije: Cristiano, en Argentina, un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa“. A lo que CR7 respondió con la misma honestidad: “Sé que soy así y estoy acostumbrado a que digan eso”, mencionó “La Joya” a Juan Pablo Varsky en la charla para el sitio AFA Play.

Paulo Dybala told Cristiano Ronaldo that people hate him in Argentina 😳 pic.twitter.com/zCmFJt3LNM — Goal (@goal) April 1, 2020

Sobre Leo, con quien comparte la cancha cuando se enfunda la casaca albiceleste y a quien se refirió cuando dijo la célebre frase de “lo difícil que es convivir con Messi”, aclaró:

“Yo creo que después de tanto tiempo a lo mejor lo podría haber dicho de otra manera, pero no hubo mala intención de mi parte y sí de la gente que lo quiso ver de otra manera, como ellos querían. Si vamos a hablar de fútbol en una conferencia, no me voy a sentar a criticar a un compañero. Si vamos a hablar de fútbol, y me quieren criticar, lo pueden hacer. Lo hablé incluso con Leo, y lo que quise decir es que es normal que muchas veces nos encontremos en una misma posición, porque yo jugué cinco años en esa posición en la que él estuvo quince años en Barcelona, nos sentimos cómodos ahí en la misma posición, entonces lo mejor es que un DT trabaje en eso, para que uno se adapte, es obvio que yo tengo que cambiar y buscar los espacios en los que él no está. Es lo que pasó en Brasil, lo hablamos con Scaloni, nos dijo que no quería que nos chocáramos y ahí salió mejor. Ahora, yo estaba hablando de fútbol, nada más”, acotó.

Dybala explica lo que el mundo del fútbol siente sobre el periodismo. "Es un poco difícil jugar con Messi en Argentina porque jugamos en la misma posición" explicó en 2017 y "despertó la polémica" según los medios en ese momento. Chapeaux @JPVarsky. La nota entera en @afaplay_ok pic.twitter.com/MHO65zBUny — Luis Marcial Sandri (@ElLuiMarcial) March 31, 2020

Finalmente, sobre lo difícil que fue sobreponerse al coronavirus que se le detectó hace unas semanas, dijo:

“Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos (su novia también dio positivo), de estar tranquilos, de intentar mantener la calma y de hablar con el doctor. A veces sentíamos dolor de cabeza, nos dijeron de no tomar ningún medicamento, el club nos mandó vitaminas y con el paso de los días nos fuimos sintiendo mejor”, sentenció.