UEFA decidió darle prioridad a las principales ligas de Europa; partidos de selecciones esperarán hasta septiembre

En una reunión a distancia, las federaciones que componen la UEFA llegaron a varios acuerdos

En una videoconferencia a la que asistieron este miércoles representantes de los 55 afiliados a la UEFA, se llegó a un acuerdo en común: darle prioridad a los torneos de clubes sobre los de selecciones, por lo que en cuanto sea posible reanudar la actividad futbolística, el primer objetivo será cumplir con los calendarios respectivos de cada país para terminar las ligas correspondientes; el segundo serán las competencias internacionales de clubes, es decir, la Champions League y la Europa League, que aún no tiene fecha definida, aunque se espera que puedan realizarse en agosto.

Sin fútbol por un buen rato en Europa..! La UEFA anunció que antes de junio no habrá fútbol en el viejo continente. Se espera que la Champions y Europa League se reanuden en agosto o septiembre. El balón ⚽️ seguirá detenido. pic.twitter.com/2xvqh4rY9w — ZEL (@Mariazelzel) April 1, 2020

La UEFA está contemplando que se reinicien las actividades futbolísticas de las ligas en junio, por lo que se anularían los juegos de selecciones que estaban programados para ese mes, reanudando los enfrentamientos de naciones al menos hasta septiembre.

Uefa anunció suspensión, hasta nuevo aviso, de Champions y Europa League. Las Ligas de Europa no se reanudarán antes de junio. La Libertadores y Sudamericana regresarían en julio. ¿Qué hará Dimayor en Colombia? Es evidente que el fútbol no va más en el primer semestre de 2020. — WillyRodríguez (@WillyRodri13) April 1, 2020

Estas medidas implicarían que hubiera fútbol durante julio y agosto, lo que obligaría a que las federaciones tuvieran que ampliar la duración de los contratos de los jugadores y entrenadores más allá del 30 de junio, por lo que el organismo estará en negociaciones con el sindicato Mundial de Jugadores (FIFPro) para llegar a un acuerdo, ya que aún no hay certeza de fechas un de condiciones. Por lo pronto, el decreto es: “Los plazos relacionados con todas las competiciones de clubes de la UEFA 2020/21 se posponen hasta nuevo aviso, en particular en lo que respecta al proceso de admisión y el registro de jugadores. La UEFA fijará nuevos plazos a su debido tiempo”.

Pese a todas estas determinaciones, aún quedó pendiente ponerle fecha tentativa a otros campeonatos que también fueron aplazados, como la fase final del europeo Sub 17 masculino, los duelos de la Sub 19 femenil y las eliminatorias mundialistas del Mundial Sub 17 femenil y las del Sub 19 masculino.