KFC dará 1 millón de piezas de pollo GRATIS por el coronavirus

La donación es para apoyar a las comunidades más afectadas por la actual crisis de salud

KFC anuncio que dará un millón de piezas de pollo adicionales a sus franquiciados de todo el país, con el fin de que éstos los distribuyan a sus comunidades como mejor les parezca. Todo esto como apoyo por la crisis de salud causada por el coronavirus, según informó Fox News.

El pollo se repartirá a los franquiciados sin ningún costo extra, y estará “destinado específicamente para apoyar a las comunidades locales que lo necesiten, a través de donaciones, durante la pandemia COVID-19”, según dijo la cadena en un comunicado de prensa.

Aunque los franquiciados tendrán la libertad de regalar la comida como ellos mejor lo decidan, KFC les sugirió que la llevarán a las cocinas comunitarias, que la entregaran a los socorristas, o que se la dieran directamente a la gente.

KFC también dijo que donó $400,000 dólares a la organización benéfica Blessings in a Backpack, que da alimentos a los niños que corren el riesgo de pasar hambre porque ya no reciben comidas escolares. Además, en algunas regiones, la empresa también ha dado comidas gratis al personal de los hospitales, de acuerdo con The Motley Fool.

Haciendo cálculos, si el millón de piezas de pollo se distribuyen entre los 4,000 restaurantes que hay en el país, a cada uno le tocarán 250 piezas de pollo, las cuales podrán regalar de la forma que ellos quieran.

–También te puede interesar: La verdadera razón por la que Kentucky Fried Chicken cambió su nombre a KFC