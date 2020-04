Khloé Kardashian saca su cuerpo al jardín para darse un baño de sol

La más joven de las Kardashian sigue exponiendo toda su belleza en Instagram

Khloé Kardashian apareció en Instagram dejando solo una parte de su cuerpo expuesta para la fotografía. La parte de sus hombros se ve al desnudo, el resto de su anatomía se desconoce qué viste y qué no. Sin embargo está claro que la joven empresaria ha expuesto su cuerpo al sol desde la comodidad y privacidad de su jardín.

De su selfie también se puede apreciar el maquillaje, porque nuevamente se puede ver lo mucho que a Khloé le gusta el brillo sobre la piel.

Celebridades como Khloé reparaban poco tiempo en casa, debido a sus compromisos constantes eran captadas por las calles de la ciudad y en otras ocasiones sus viajes a la playa era una constante en sus memorias de Instagram.

Pero ante la cuarentena por el coronavirus tanto ella como sus hermanas mantienen el encierro, y no han podido vivir las mieles del éxito por el arranque de su nueva temporada con Keeping Up With the Kardashians, que está dando tanto de qué hablar.

Ante el éxito que tiene la imagen de Khloé maquillada, sobre todo por lo mucho que cambia su rostro según el especialista que la maquille, aquí les compartimos su rutina expuesta para la revista Vogue.