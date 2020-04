Carmen Villalobos mostró toda su belleza al natural 

View this post on Instagram

Todo se ve más bonito, si vives el ahora con actitud positiva 💫💫💫💫 💛 Styling @claudiafashions Aretes @alegrajoyeriaartesanal Nos vemos mañana en un @unnuevodia para cerrar la semana con la mejor vibra mi gente 😜😜😜💯 @mclmanager @labullapr