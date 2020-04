Cómo usar las propiedades mágicas de la manzana para recuperar un amor perdido

Los rituales de endulzamiento son eficaces para atraer a esa persona especial

La manzana es un fruto rico en fibra, vitaminas y minerales que también posee propiedades mágicas que te pueden ayudar a atraer a esa persona especial. Los rituales de amor comúnmente se le conocen como endulzamientos, y existen una gran variedad de ellos que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar y a continuación, seleccionamos uno que es muy poderoso para recuperar a esa persona especial que estás perdiendo, según reseña el portal especializado Hechizos y Rituales.

Endulzamiento con manzana roja

Los materiales que vas a utilizar son: una manzana roja, 2 velas rojas consagradas, 1 lazo o cuerda roja, canela molida, miel, papel blanco, 1 bolígrafo de tinta roja y un cuchillo.

El primer paso es ungir las velas con la miel y luego espolvorea con la canela molida. Mientras lo haces, debes tener en tu mente la imagen de la persona y lo que deseas con ella. Con un fósforo, prenda ambas velas y colócalas en un lugar donde no vayan a provocar un accidente.

Una vez hecho esto, parte la manzana roja por la mitad; escribe en el papel blanco tu nombre completo y el de la otra persona, úntalos con miel y espolvorea con la canela molida. Dobla el papel lo más pequeño que se pueda y colócalo entre las dos mitades de la manzana.

Con la cuerda roja amarra la manzana fuertemente para que no se desprendan las mitades. Una vez que termines, reza la siguiente oración de San Antonio:

“San Antonio bendito, San Antonio poderoso, concédeme esta gracia que te pido concédeme el amor de (aquí se dice el nombre completo de la persona que se deseas) que regrese a mi sin miedos ni dudas que me ame con la fuerza del verdadero amor que jamás se separe de mí.

San Antonio bendito dame lo que tanto ansío no me abandones y ayúdame con tu gracia y tu fuerza San Antonio bendito, San Antonio poderoso tu que todo lo puede, tu que todo lo logras, concédeme esta petición desesperada que regrese a mí (se vuelve a repetir el nombre de la persona que deseamos recuperar) que nunca se aleje ni me abandone que la fuerza del amor nos envuelva y nada ni nadie lo pueda romper”.

Repite la oración en 3 ocasiones, con fe y esperanza. Deberás enterrar la manzana en un lugar donde crezcan abundantes plantas para que florezca nuevamente el amor.

