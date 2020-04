¿Atacan a Carmen Salinas por su “mal chiste” ante la crisis mundial?

Parece que la actriz no escuchó las palabras de Belinda hace unos días quien señaló lo siguiente: "No es una broma, se están muriendo miles y miles de personas a diario y nosotros, mientras tanto, subimos cosas de risas y de juegos"

A través del Instagram de Suelta La Sopa se pudo ver una publicación de la actriz Carmen Salinas. En ésta expresaba: “La Organización Mundial de La Salud recomienda, a los mayores de 60 años que, para quitarse riesgos comiencen a quitarse la edad”.

Se sabe que una de las primeras indicaciones que se dieron cuando el COVID-19 empezó a expandirse señalaba que la cuarentena era necesaria para evitar el contagio y proteger así también a las personas mayores, ya que éstas eran más vulnerables al coronavirus y los casos de mortandad los señalaban a ellos como las víctimas más certeras.

Los comentarios ante su expresión, por esta razón, no han sido del todo agradables y hubo quien incluso comentó que: “No aporta nada positivo ni por su edad”.

Belinda es una cantante que ha señalado que la pandamia y la crisis mundial que ésta ha generado es para tomarse en serio y reflexionar como humanidad.

“No es una broma, se están muriendo miles y miles de personas a diario y nosotros, mientras tanto, subimos cosas de risas y de juegos“, ha lamentado en un vídeo que ha compartido con todos sus fans. “A mí no me hace gracia, por eso casi no me conecto”, dijo la cantante en Instagram.

“No podemos estar presumiendo (de) recetas de cocina todos los días a personas que a lo mejor nos siguen y no tienen qué comer. Hay que ser un poco más conscientes”, ha añadido en un tono más acalorado.

La propia Belinda ha reconocido que nunca antes había sentido tanto miedo en toda su vida, y que está especialmente preocupada por su abuela, doña Juana, un personaje muy popular y querido entre los ‘Belinfans’. La anciana de 87 años padece enfisema pulmonar tras fumar durante décadas, según ha lamentado su famosa nieta, y es especialmente vulnerable ante la enfermedad, según informó Showbiz.