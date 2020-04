“Era tan ignorante que no sabía dónde estaba Mónaco “: Rafa Márquez recordó su pase al Viejo Continente

El 'Kaiser' fue traspasado al club francés en 1999

Han pasado dos décadas desde que Rafael Márquez cumplió el sueño europeo y fue fichado por el Mónaco, de la Ligue One de Francia, un hecho que significó un crecimiento profesional y personal para su carrera como futbolista, pues fue el parteaguas para su desarrollo en el balompie mundial.

Aquel momento es recordado por Rafa, pues luego de un gran Mundial Sub-20 en Nigeria y de participar en la Copa América de Paraguay con la Selección Mexicana, los visores del equipo francés decidieron que era momento de ficharlo, aunque el michoacano ni siquiera supiera dónde estaba Mónaco.

“Era tan ignorante en ese tiempo que me preguntaban si quería ir a Mónaco, no sabía dónde estaba ese lugar y me explicaron que era Francia pero sin ser de Francia. Solo pregunté si era Europa, me dijeron sí y luego luego dije ‘¡claro que voy!’”, apuntó Márquez en una entrevista para el periodista Andrés Cantor.

Rafa Márquez dice que era tan ignorante de joven que no sabia ni dónde estaba Monaco, recordó como se dio el pase de Atlas al equipo de la Ligue 1 en esta entrevista pic.twitter.com/gCoV9eSU6O — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) April 4, 2020

Rafa detalló que no existieron intermediarios entre Atlas y Mónaco, pues los representantes del club francés lo contactaron directamente para preguntarle sobre el equipo en el que jugaba en México.

“Gracias al Mundial, Lapuente nos llamó a Torrado y a mí para jugar la Copa América. Contra Chile enfrentamos a Zamorano y Salas y en ese juego la gente de Mónaco iba a ver a Pablo Contreras y gracias a mi actuación les llamé la atención, me fueron a buscar, les di el contacto directo de Atlas y ellos empiezan a hablar para que yo llegara a Mónaco”, dijo el Káiser.

El resto es historia, Márquez tuvo una carrera brillante en el Viejo Continente, siendo campeón de liga con Mónaco y posteriormente firmando con el Barcelona, donde consiguió varios títulos, incluyendo la Champions League de 2006.