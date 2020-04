El papacito de Jean Carlos Canela bate huevos con sexys movimientos

El ex de Gaby Espino levantó pasiones con un baile subido de tono al tiempo que cocinaba

Uno que no se quedó atrás con el reto TikTok fue el super galán Jeancarlos Canela, quien no para de demostrar en las redes sociales sus habilidades en la cocina, pero no sólo eso. El cantante y actor ha dejado a varias botando la baba al realizar un sensual baile mientras batía huevos para su última receta.

El artista de origen cubano llevaba puesto un short color rosa ajustado en su retaguardia, el cual es uno de los atractivos que más le halagan al galán, quien además es el papa del hijo menor de la también actriz y modelo venezolana Gaby Espino.

Ambos famosos han demostrado llevar una relación en buenos términos por el hijo que tienen en común, inclusive Jeancarlos tiene una excelente relación con la hija mayor de Gaby, Oriana. La armonía que se respira en esta moderna familia es tal, que haste el padre de Oriana, el actor Cristobal Lander, se lleva bien con ambos.