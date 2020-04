¿Por qué nos tocamos tanto la cara? La ciencia lo explica

Uno de los consejos más difícil de seguir para evitar el contagio por coronavirus es el de no tocarse la cara

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de La Opinión puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

Seguro que más de uno, mientras lee esto, se está tocando la cara. Ese gesto no es exclusivo de la especie humana, en casi todos los animales el propósito está relacionado con la higiene.

Sin embargo, las personas (y algunos primates) se llevan las manos a la cara y, en la mayoría de ocasiones, lo hacemos sin darnos cuenta. Así que en nuestro caso, los motivos son contrarios a la limpieza.

Algunos estudios demuestran que una persona se toca la cara una vez cada dos minutos y medio. Ahora, más que nunca, sabemos que a través de los ojos, nariz y boca pueden entrar en nuestro cuerpo todo tipo de bacterias y virus.

Se nos advierte una y otra vez que no nos toquemos la cara, sin embargo, muchas personas no pueden parar de llevarse las manos al rostro. No importa cuán importante sea para no contagiarse del coronavirus.

Según explica la BBC, tocarse la cara es para las personas algo así como un mecanismo calmante. Se sabe que al tocar la piel resulta en la liberación de oxitocina, una hormona que ayuda a regular el estrés. Por eso, a pesar de que ahora no se puede (no se debe mejor dicho) tocarse la cara, tiene sentido que lo hagamos con más frecuencia, ya qu buscamos calma. Queremos controlar nuestras emociones.

También se relaciona el gesto de tocarse la cara con el reflejo aprendido en la primera infancia, cuando los bebés buscan instintivamente el pecho de su madre nada más que siente contacto de piel sobre su mejillas o cerca de la boca.

Es difícil de controlar, pero más necesario que nunca. No te toques la cara, ni siquiera aunque lleves guantes, porque si no te lavas las manos después de tocar cualquier objeto los gérmenes se transmitirán igualmente.