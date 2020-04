Hija del ‘Piojo’ Herrera le dedica emotiva fotografía a su papá en redes sociales

Mishelle Herrera es fanática del fútbol gracias al entrenador

Mishelle Herrera, hija del entrenador del América, Miguel Herrera, ha ganado fama por su polémica personalidad. La joven ha mostrado en varias ocasiones que su pasión es el fútbol y siempre está al lado de su padre apoyándolo, tanto que se ha visto envuelta en escándalos por defender al ‘Piojo’

La ‘Piojita’ abrió el baúl de los recuerdos y en su cuenta de Instagram compartió una emotiva foto de cuando Herrera llegó a la final del Apertura 2004 dirigiendo a Monterrey, misma que perdió ante Pumas.

“Era la primera vez que llegábamos a una final, Apertura 2004 el desenlace no fue el esperado, pero yo siempre estuve ahí atrás de la banca escondidita para que no me sacaran gritando los goles, festejando los triunfos y llorando las derrotas. Hoy algunos muchos años después no estoy escondida y tampoco estoy atrás de la banca pero sigo festejando tus logros y gritando cada gol, porque antes de alentar a un equipo en especifico te aliento a ti piojo porque tú me enseñaste a amar este deporte y vibrar por él. Herrerista primero”, fue el sincero mensaje que Mishelle dirigió a su padre.

Actualmente, la hija del ‘Piojo’ se encuentra colaborando para TUDN, donde realiza algunas secciones para redes sociales.