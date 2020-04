VIDEO: Mexicana responde a las hondureñas #LadyZote y la nueva #LadyFrijoles

La mujer expresó su indignación por los dichos de las centroamericanas, que criticaron a los mexicanos y a los productos nacionales

MÉXICO – Luego de que dos hondureñas, en hechos diferentes expresaran su rechazo a los frijoles y al jabón Zote, una mexicana publicó un video para responder a los insultos emitidos por las centroamericanas a los productos del país azteca.

“Este mensaje es para contarle a la hondureña que escribió su mensaje, su video, diciendo y quejándose de nosotros, todos los mexicanos”, dice la mujer al inicio de la grabación.

Sin tapujos la mujer, quien no ha sido identificada, dijo que nadie las obliga a comer frijoles ni usar el jabón Zote.

“Si no te gustan nuestros frijoles hija de tu &%# no te los tragues. Si no les gusta el jabón Zote no lo usen hijas de su &%$. Nadie los obliga ni a estar en nuestro país, ni a tragar nuestra comida, ni a caerles bien”, sentenció la mexicana.

Y es que la semana pasada dos mujeres hondureñas se expresaron mal de los productos mexicanos.

La primera fue una señora, residente de la Playa Cucamel, en Honduras, que se quejó por la despensa recibida por el gobierno local, entre los que se encontraba el jabón Zote, y aseguró que ese se usaba para bañar perros.

“Jabón de perro nos mandaron, ve. Este jabón es para bañar perros, no para la gente”, se quejó la hondureña.

Esa expresión molestó demasiado a los mexicanos, ya que el jabón Zote es un producto nacional y se caracteriza por tener por tener propiedades blanqueadores y antisépticas, entre otras ventajas y no se usa para balar perros.

La segunda fue una hondureña, residente en México que criticó fuertemente la comida mexicana, especialmente los frijoles y no conforme con eso habló pestes de los mexicanos, a quienes llamó borrachos y a las mujeres “muertas de hambre”.

Así que días después, una mexicana no soportó las criticas de las centroamericanas y decidió publicar su propio video sin tapujos, ya que su molestia la expresó con palabras altisonantes.

“Nadie les pidió venir a nuestro país hijas de su %$… Sé que muchos tienen la necesidad de haber emigrado, así como muchos mexicanos también nos vamos a Estados Unidos, pero si en el camino te estabas muriendo de hambre hija de la chingada y algún mexicano lo único que tenía era un taco frijoles para darte, mínimo tenías que ser agradecida…”, indicó la mexicana.

“Porque gracias a ese taco de frijoles no te moriste de hambre…”, aseguró la mujer, quien le pidió a la hondureña que fue llamada la nueva #LadyFrijoles mínimo ser agradecida con el país que la recibió en su huída del suyo.

“Sé agradecida, y eso no tiene nada que ver con ningún país ni con ningún estado. El ser agradecido con alguien que te está tendiendo la mano es de valores es del corazón, del cerebro…”

“No te gusta estar aquí, a la chingada”, expresó la mexicana.

Y es que la nueva #LadyFrijoles dijo que a los hondureños no les gustaban los frijoles de los mexicanos. Y no solo eso lanzó una serie de criticas hacia los mexicanos.

Por eso la mujer mexicana pidió a sus compatriotas unirse contra la nueva #LadyFrijoles.

“Unámonos mexicanos, no les pidamos dinero a estos hijos de su p$#% para que se mueran de hambre otra vez y aunque sea frijoles quieran tragar y bañarse con jabón zote”, advirtió .

“Dices que llevas cinco meses en este país y que con eso ya tienes para pagar comer bien y vivir en una residencia, pues quién crees que te está dando ese dinero, pues nosotros, los mexicanos, este país. Debes ser agradecida”, precisó la mexicana que mostró su indignación por los dichos de las dos hondureñas.

Retó a nuena #LadyFrijoles irse a Estados Unidos a ver si allá la dejan ser agiotista, como lo es en México.