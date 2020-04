Hofele He Cabriolet, un Mercedes-Benz renovado

El Mercedes-Benz AMG E 53 Cabriolet ha sido modificado por un preparador alemán dando como resultado el nuevo Hofele He Cabriolet.

Estaba previsto que su presentación sea en el Salón del Automóvil de Ginebra, pero el coronavirus no lo permitió. El Hofele He Cabriolet es un vehículo creado por un preparador alemán y se basa en el Mercedes-Benz AMG E 53 Cabriolet. Las mejoras no son ni mecánicas ni de presentaciones.

Desde el especialista alemán se han centrado en la estética del modelo, con el objetivo de lograr más lujo y exclusividad.

La carrocería está pintada con un color azul metalizado brillante, que es conocido como Royal Peacock Blue. Se combina con detalles en negro brillante, como las inserciones de la parte baja de los paragolpes. También hay terminaciones en cromado que aparecen enmarcando la parrilla, en los laterales y también en la zaga.

Asimismo, las llantas del Hofele He Cabriolet tienen un diámetro de 21 pulgadas con tonalidad en plata a tono con el cromado del resto del vehículo.

Por otra parte, en su interior los tapizados son de cuero nappa, con costuras en color azul. Las puertas y el volante cuentan con revestimientos en la misma tonalidad.

Como en el apartado mecánico no hay modificaciones, el Hofele Fe Cabriolet equipa un motor de 3.0 litros turbo alimentado que se combina son un sistema eléctrico de 48 Voltios. Con su tecnología mild hybrid desarrolla 435 caballos de fuerza y un torque de 510 Nm.

De esta unidad aún no se ha anunciado el precio, pero sí que estará a la venta.

Son varios los preparadores que trabajando sobre modelos originales, le pueden dar lugar a nuevas creaciones, como es el caso del Hofele He Cabriolet.