No hagas esto si tu bebé está rozado

La mayoría de los casos se resolverán con simples modificaciones en la forma de cambiar los pañales

La dermatitis de pañal o rozadura es un padecimiento de la piel del bebé que puede afectar a cualquier menor que use pañal, ya sea por un prolongado uso o simplemente porque la piel de tu bebé está muy sensible, por eso debes poner atención a los errores más comunes que cometen las madres durante este problema.

Es posible saber cuando el bebé tiene rozadura ya que la piel esté llagada, roja, escamada y dolorida. La mayoría de los casos se resolverán con simples modificaciones en la forma de cambiar los pañales, lo cierto es que hay complicaciones que vienen con el mal manejo de la situación.

Evitar usar pañales con colorantes que pueden causar reacciones alérgicas, tampoco uses talcos que pueden irritar más su piel. Descarta las toallas limpiadoras que contengan alcohol o perfume. Cuando lo vayas a asear usa algodón y agua tibia, y no vayas a usar aceites para bebé porque estos no permiten que su piel se ventile y seque.

Otra de los consejos que ayudan a tu bebé en su problema de rozadura es que no debes apretar demasiado el pañal porque la banda elástica impedirá una ventilación adecuada y podría erosionar más su piel.

Debes considerar utilizar una crema especial que alivie y humecte la piel del bebé, estas brindan protección a la dermatitis a tu hijo, y se consiguen con facilidad y sin receta en la farmacia.

Recuerda que la piel del bebé es más propensa a estos problemas si su piel está irritada o reblandecida por el contacto prolongado de la orina, así que cuida bien del cambio oportuno para que esta condición no interrumpa sus actividades o sus horas de descanso.