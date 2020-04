Congresista republicano prefiere dejar que más gente se muera de coronavirus que parar la economía

Un legislador republicano de Indiana dijo el martes que dejar que más estadounidenses mueran por el nuevo coronavirus es el “menor de dos males” en comparación con la crisis económica debido a las medidas de distanciamiento social.

Hablando con la estación de radio WIBC en Indiana, el representante republicano Trey Hollingsworth, quien representa el noveno distrito del Congreso de Indiana, que se extiende desde los suburbios exteriores de Indianápolis hasta el lado de Indiana en el área metropolitana de Louisville, afirmó que, si bien apreciaba la ciencia detrás de la propagación del virus, “siempre es la posición del gobierno estadounidense decir, en la elección entre la pérdida de vidas, de vidas estadounidenses, y la pérdida de nuestra forma de vida, tenemos que elegir siempre esto último”.

NEWS: @RepTrey tells @tonykatz it is time to get Americans back to work https://t.co/ZFxjJT0TZo pic.twitter.com/5RNXEihr0l

— 93 WIBC Indianapolis (@93wibc) April 14, 2020