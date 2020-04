Iker Casillas, Jonathan Orozco y Thibaut Courtois celebran el Día Internacional del Portero

Este 14 de abril no es un día común, es el día en el que celebramos la labor de los que muchas veces son los héroes de los encuentros en el fútbol. Incontables victorias en las batallas se deben a estos soldados de la portería: los guardametas.

Y es que esta ingrata posición, en la que un error puede echar a perder la carrera de un futbolista, merece ser celebrada al menos una vez al año. Y eso es lo que hicieron desde temprano algunos guardametas como Iker Casillas, Jonathan Orozco y Thibaut Courtois.

“Hoy es nuestro día, compañeros”, recordó en Twitter durante las primeras horas del día el ex guardameta del Real Madrid y la Selección de España.

Poco después le hizo segunda el actual portero del club blanco y de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, quien publicó en sus redes sociales una imagen de cuando era niño y confesó que el mismo Casillas y el holandés Edwin Van der Sar, fueron quienes lo inspiraron a detener balones.

Honoring my fellow colleagues on #InternationalGoalkeeperDay. As goalkeeper legends, I look up to @IkerCasillas & @vdsar1970. Thank you both for inspiring me to fulfill my goals! ⚽👐🏻 pic.twitter.com/1boznSGlgX

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 14, 2020