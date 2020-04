La imagen de un policía y unos patos se hace viral

Últimamente estamos viendo a la policía realizar funciones que van más allá de velar por nuestra seguridad.

Desde ayudar a comprar y entregar comida a los más necesitados, hasta preocuparse por personas que viven solas y sufren más que nadie el aislamiento social en estos tiempos que vivimos.

Pero hay imágenes que van más allá de lo que podemos imaginar. En un vídeo que fue compartido por el Departamento de Policía de Houston se ve a un oficial hacer de escolta para unos patitos que intentaban encontrar a su madre.

MAKE WAY FOR DUCKLINGS: One police officer in Texas came to the aid of a group of lost ducklings wandering through Houston Memorial Park after getting separated from their mother, and safely guided them back to the water. https://t.co/36Y8vaWxsm pic.twitter.com/5VExUOqWI4

— ABC News (@ABC) April 14, 2020