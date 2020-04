Horóscopo de El Niño Prodigio 15 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Tendrás el firme propósito de conquistar el corazón de esa persona que tanto te gusta. Es cierto que últimamente no has podido verla, pero cada día te sentirás más maravillado con su personalidad, esencia y gustos. Sigue los deseos de tu alma y no esperes más.

Tauro

04/20 – 05/20

Hoy echarás de menos algunas cuestiones de tu pasado relacionadas con personas que estuvieron y que se fueron por un malentendido. Sentirás el deseo de ponerte en contacto con una de ellas para conversar y decirse lo que nunca se dijeron.

Géminis

05/21 – 06/20

Estarás dándole vueltas a una idea y te concentrarás tanto hasta el punto de descubrir la forma ideal para llevarla a cabo. Por otro lado, hoy recibirás por correo electrónico ese contrato que hace tiempo has estado esperando. Lee con cuidado y asegúrate que todo esté en orden.

Cáncer

6/21 – 7/20

Hoy estarás muy alerta porque hay algunos asuntos que no están resultando como tú creías. Lo único que te puedo decir es que recuerdes que no todo lo que brilla es oro. Tu carácter fuerte te permitirá reconocer cualquier engaño, así que presta mucha atención.

Leo

07/21 – 08/21

Tu vida social no ha estado muy activa últimamente y eso te ha tenido un poco aburrido, ya que solías hacer planes muy intensos. En caso de que estés en pareja, entonces todo estará un poco mejor, porque aunque no la tengas cerca, cuentas con su apoyo y amor todo el tiempo.

Virgo

08/22 – 09/22

En este momento nadie podrá impedir que tengas lo que desees. En lo laboral la entrada de dinero mejorará fácilmente porque tienes a un grupo de astros luminosos favoreciendo tu sector del trabajo y las finanzas. Además, conseguirás el reconocimiento de muchos.

Libra

09/23 – 10/22

Hay un amigo de tu infancia que está necesitando ayuda y lo más seguro es que recibas un mensaje o llamada de su parte. Si aceptas ofrecerle tu apoyo, el agradecimiento que recibirás de su parte será muy grande y eso te hará sentir muy bien contigo mismo.

Escorpión

10/23 – 11/22

Hoy superarás algunos de tus miedos y frustraciones porque el universo te pondrá de frente a esas cosas que has venido ignorando durante los últimos meses. También vas a cortar comunicaciones con una persona que está consumiendo tu energía, pero no le está aportando nada a tu vida.

Sagitario

11/23 – 12/20

En estos momentos te vas a encontrar con una muy buena influencia de parte de los astros. Es posible que puedas hacer esa inversión en la que estás concentrado hace tiempo. Las condiciones actuales se prestarán para que todo fluya de la mejor manera.

Capricornio

12/21 – 01/19

Últimamente hay mucho desorden en tus asuntos personales, pero a partir de hoy todo se irá acomodando despacio y cada cosa volverá a su lugar. Te darás cuenta que después de pedirlo con tantas ganas al universo, ahora tu vida marchará justo como deseas.

Acuario

01/20 – 02/18

El jueguito que tienes con esa persona en la que estás pensando justo ahora terminará siendo cada vez más serio. Como dicen por ahí: Lo que comienza jugando, termina gustando. Acabarás más enamorado de lo que en algún momento has llegado a imaginar.

Piscis

02/19 – 03/20

Vivirás un cambio inesperado que te mantendrá nervioso durante unos días, pero eventualmente te darás cuenta que será muy positivo para ti. En ese momento no te arrepentirás de los esfuerzos que has hecho y se renovarán muchos aspectos de tu vida.

