Dejar el pasado atrás no es sencillo para estos 5 signos del zodiaco

Los rasgos astrológicos de estas personas les impide olvidar el pasado y vivir el presente

El pasado es recordar experiencias que vivimos y nos evocan emociones, sean buenas o malas, que las podemos llegar a sentir casi tan reales como en el momento que sucedieron. El problema está cuando no podemos dar vuelta a la página y seguimos atorados en situaciones de dolor y tristeza como el desamor, la traición o la partida de un ser querido.

A estos signos del zodiaco les resulta más difícil que a los demás, superar el pasado y vivir el presente.

Aries

No puede olvidar el pasado porque es uno de los signos más vengativos del zodiaco. Se guardan lo que recibieron para devolverlo sea bueno o malo. Un aspecto positivo es que su rebeldía hace que no acepten que su pasado se repita para no volver a cometer los mismos errores.

Cáncer

Cáncer es un signo que se resiste a los cambios sin importar que sean buenos o malos. Considera que el pasado forma parte activa de su presente, así es como vive, a pesar que pueda sentirse mortificado.

Libra

Las situaciones de amor son las que nunca podrá olvida Libra lo cual para ellos no es malo. Al ser un signo comprensivo, aceptan y encuentran el equilibrio en todo lo que sucede a su alrededor; abrazan el pasado para recordarlo más adelante cuando así lo consideran necesario.

Escorpión

Cada una de las experiencias que vive Escorpión se quedan grabadas en su memoria y su corazón. Para este signo resulta muy complicado concluir un ciclo y comenzar otro, principalmente cuando se trata de situaciones dolorosas. La virtud que tiene es que lo toman como un aprendizaje y lo adoptan como parte de su persona.

Capricornio

La buena memoria caracteriza a este signo, así que olvidar no es algo que vaya con él. La virtud de Capricornio es que acepta los designios del destino y los entiende, sean positivos o negativos. Teniendo presente los errores cometidos es como evitan volver a caer en ellos.

